مقتل وإصابة 42 شخصًا جراء حريق في مبنى سكني بتركيا

إسطنبول - (أب)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن حريقا اندلع في مبنى سكني مؤلف من 26 طابقا في العاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ونصف.

واندلع الحريق نحو الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي مساء أمس السبت في الطابق الرابع، وسرعان ما امتدد في بقية المبنى، حسبما ذكرت وكالة الاناضول التركية للأنباء. وقد استغرق رجال الإطفاء أربع ساعات لإخماد الحريق.

وقالت الأناضول إن 39 شخصا أصيبوا باختناق، بينهم سبعة رجال إطفاء. وقدم رجال الإسعاف الإسعافات الأولية لـ 26 شخصا في موقع الحريق، في حين تم نقل 20 شخصا إلى المستشفى، من بينهم حالة حرجة.