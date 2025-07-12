وكالات

يمثل الكوميدي الألماني سيباستيان هوتز، المعروف فنياً باسم "إل هوتزو"، أمام القضاء في برلين خلال يوليو الجاري، على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف والترويج للجريمة، بسبب منشوراته المتعلقة بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت متحدثة باسم محكمة حي تيرغارتن في برلين أن جلسات محاكمة هوتز ستبدأ في 23 يوليو، وذلك بعد تحقيقات أجراها مكتب الادعاء العام في العاصمة الألمانية.

وأثار هوتز جدلاً واسعاً في يوليو 2024، عقب تداول صور لمنشوراته عبر منصة "إكس" حيث كتب في أحد المنشورات تعليقاً ساخراً أشار فيه إلى تشابه بين "الحافلة الأخيرة" وترامب، معبّراً عن أسفه لأنهما "مرا للتو" ولم يتمكن من اللحاق بهما.

كما نشر هوتز تعليقاً آخر قال فيه: "أعتقد أنه لأمر رائع للغاية عندما يموت الفاشيون"، وهو ما اعتبره الادعاء العام تحريضاً على العنف.

وتأتي محاكمة هوتز على خلفية محاولة اغتيال استهدفت ترامب خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حيث أطلق مسلح النار من موقع مرتفع باستخدام بندقية هجومية، ما أثار حالة من الذعر بين الحضور.