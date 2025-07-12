إعلان

كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب

12:04 ص السبت 12 يوليه 2025

الكوميدي الألماني سيباستيان هوتز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

يمثل الكوميدي الألماني سيباستيان هوتز، المعروف فنياً باسم "إل هوتزو"، أمام القضاء في برلين خلال يوليو الجاري، على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف والترويج للجريمة، بسبب منشوراته المتعلقة بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت متحدثة باسم محكمة حي تيرغارتن في برلين أن جلسات محاكمة هوتز ستبدأ في 23 يوليو، وذلك بعد تحقيقات أجراها مكتب الادعاء العام في العاصمة الألمانية.

وأثار هوتز جدلاً واسعاً في يوليو 2024، عقب تداول صور لمنشوراته عبر منصة "إكس" حيث كتب في أحد المنشورات تعليقاً ساخراً أشار فيه إلى تشابه بين "الحافلة الأخيرة" وترامب، معبّراً عن أسفه لأنهما "مرا للتو" ولم يتمكن من اللحاق بهما.

كما نشر هوتز تعليقاً آخر قال فيه: "أعتقد أنه لأمر رائع للغاية عندما يموت الفاشيون"، وهو ما اعتبره الادعاء العام تحريضاً على العنف.

وتأتي محاكمة هوتز على خلفية محاولة اغتيال استهدفت ترامب خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حيث أطلق مسلح النار من موقع مرتفع باستخدام بندقية هجومية، ما أثار حالة من الذعر بين الحضور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكوميدي الألماني سيباستيان هوتز سيباستيان هوتز أمام القضاء اتهامات بالتحريض على العنف محاولة اغتيال ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ