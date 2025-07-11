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للمرة الثانية.. رئيس وزراء ألبانيا يركع أمام نظيرته الإيطالية "فيديو"

02:36 م الجمعة 11 يوليه 2025

رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما

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وكالات

لفت رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما مجددًا انتباه الإعلام الدولي بسلوكه الرمزي تجاه نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي عُقد اليوم في روما.

في لحظة لقائه مع ميلوني، ركع راما على ركبتيه أمامها، وهو تصرف سبق أن كرره خلال القمة السياسية الأوروبية في تيرانا. وقد عُلّق على هذا التصرف باعتباره شكلًا خاصًا من التحية والاحترام، وسرعان ما أصبح جزءًا من عناوين العديد من وسائل الإعلام الإيطالية.

ونقلت عدة بوابات إخبارية إيطالية: "رحّب راما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بجثوه أمامها، وهو تصرف لفت الانتباه لطريقته في إظهار الاحترام."

يأتي هذا التصرف في إطار اجتماع دولي مهم، حيث اجتمع قادة العالم لتنسيق المساعدات والاستثمارات لدعم أوكرانيا.

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