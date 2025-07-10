الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل

وكالات

قال الاتحاد الأوروبي في بيان، الخميس، إنه عرض على الدول الأعضاء 10 خيارات للتحرك الدبلوماسي ضد إسرائيل بعد أن وجد مؤشرات لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن خياراته ضد إسرائيل تتضمن خطوات رئيسية مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل وإجراءات تعليق المشاريع التقنية المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن إسرائيل وافقت على "خطوات مهمة" لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت كالاس في بيان، أن إسرائيل وافقت على زيادة كبيرة في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميا، وعلى فتح عدد من المعابر الحدودية الإضافية، وإعادة فتح طرق دخول المساعدات، بالإضافة إلى تمكين توزيع الإمدادات الغذائية، التي تشمل المخابز والمطابخ العامة.

وتشمل الإجراءات الإضافية استئناف توصيل الوقود إلى المرافق الإنسانية، وحماية عمال الإغاثة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، التي تشمل مرافق الكهرباء والمياه.

وأوضحت: "هذه الإجراءات تنفذ أو سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى السكان مباشرة، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لضمان عدم تحويل المساعدات إلى حماس".

ولم يصدر أي تأكيد أولي من جانب الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.