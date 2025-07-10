الشرطة التركية تعتقل رئيس بلدية شيلا بإسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية في إسطنبول، ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في أحدث سلسلة اعتقالات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اليوم الخميس.

وأفادت "الأناضول" بأن الشرطة اعتقلت أوزجور كاباداي، رئيس بلدية شيلا، التي تقع شرقي إسطنبول، وخمسة أشخاص آخرين.

ويواجه المعتقلون اتهامات بالفساد، وتشكيل عصابة إجرامية، والابتزاز، والتلاعب في المناقصات العامة.

ومن جانبه، قال حزب الشعب الجمهوري، ردا على سؤال، إن نائب رئيس البلدية وموظفي السلطة المحلية، كانوا من بين المعتقلين.

وهناك حاليا ما لا يقل عن 15 محتجزا من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية اسطنبول.

وأثار اعتقاله إمام أوغلو وايقافه عن العمل في شهر مارس الماضي، احتجاجات في أنحاء البلاد.