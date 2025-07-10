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نقل أكثر من 500 مهاجر من جزيرة كريت إلى قرب أثينا

12:36 م الخميس 10 يوليه 2025

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لافريو - (أ ب)

وصل أكثر من 500 مهاجر إلى ميناء لافريو قرب العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الخميس، بعد اعتراضهم جنوب جزيرة كريت، في الوقت الذي تنفذ فيه اليونان إجراءات طارئة لمواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين العابرين للبحر المتوسط من ليبيا.

وتم نقل المهاجرين، ومعظمهم من الشباب، خلال الليل على متن ناقلة بضائع بعدما اعترضت السلطات اليونانية قارب الصيد الذي كانوا على متنه. وساعدت سفن الخدمات في إنزالهم إلى البر في الميناء الرئيسي. ومن المقرر نقلهم إلى مراكز احتجاز بالقرب من العاصمة.

وصدر قرار نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي بسبب وصول مراكز الاستقبال المؤقتة في جزيرة كريت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، حيث وصل نحو 500 مهاجر جديد يوميا إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، أن اليونان ستعلق معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين الوافدين عن طريق البحر من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر. ويستهدف هذا الإجراء الوافدين إلى جزيرة كريت، وتم اتخاذه في ظل توتر دبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم منع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي من دخول شرق ليبيا، إثر خلاف واضح حول شكل المحادثات التي كانت مقررة للحد من عبور المهاجرين.

وتعاني السلطات في جزيرة كريت من أجل توفير الخدمات الأساسية، حيث تستخدم مرافق مؤقتة لإيواء المهاجرين، ومعظمهم من الصومال والسودان ومصر والمغرب، حسبما ذكر مسؤولون من الجزيرة.

هذا المحتوى من

AFP

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لافريو جزيرة كريت أثينا
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