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احتجاج قرب مدخل مطار جون كينيدي لعرقلة إرسال شحنة أسلحة لإسرائيل (فيديو)

10:14 ص الخميس 10 يوليه 2025

قطاع غزة

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وكالات

أقدمت مجموعة من المحتجين المتضامنين مع غزة على التظاهر أمام محطة قطار نيويورك المؤدية لمطار جون كينيدي، مطالبين السلطات بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وسط اتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق أهالي غزة.

وصباح اليوم الخميس، دعا التجمع الفلسطيني للتحرير إلى الاحتجاج بالقرب من مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، للاحتجاج على إرسال شحنات أسلحة وذخائر عبر المطار لإسرائيل.

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غزة مطار جون كينيدي إسرائيل
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