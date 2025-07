احتجاج قرب مدخل مطار جون كينيدي لعرقلة إرسال شحنة أسلحة لإسرائيل (فيديو)

وكالات

أقدمت مجموعة من المحتجين المتضامنين مع غزة على التظاهر أمام محطة قطار نيويورك المؤدية لمطار جون كينيدي، مطالبين السلطات بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وسط اتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق أهالي غزة.

وصباح اليوم الخميس، دعا التجمع الفلسطيني للتحرير إلى الاحتجاج بالقرب من مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، للاحتجاج على إرسال شحنات أسلحة وذخائر عبر المطار لإسرائيل.

Protesters in NYC are rallying now outside the JFK AirTrain while a cargo plane with more than 20,000 lbs of ammunition and weapons is set to fly to Israel today at 2PM. Protesters are demanding the civilian airport stop allowing Israeli weapons manufacturers ship weapons weekly. pic.twitter.com/aCc7qKXcnA