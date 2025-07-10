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الرئيس البرازيلي: سنرد على رسوم ترامب الجمركية لأننا دولة لا تقبل التبعية لأحد

03:37 ص الخميس 10 يوليو 2025

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

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وكالات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن البرازيل سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية بناءً على قانون مُعتمد خصيصا بشأن التدابير الاقتصادية المتبادلة.

وكتب الرئيس البرازيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "سيتم الرد على أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية وفقا لقانون التدابير الاقتصادية المتبادلة".

وأضاف: "البرازيل دولة ذات سيادة وذات مؤسسات مستقلة، ولن تقبل التبعية لأحد"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، كان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل اعتبارا من 1 أغسطس القادم.

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