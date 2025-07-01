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ترامب: يجب مقاضاة "سي إن إن" والإعلام الكاذب بسبب التقارير المُضللة

06:53 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب مقاضاة الإعلام الذي نشر أخبارًا وتقارير تقلل من فاعلية الضربة الأمريكية على المنشآت النووير الإيرانية.

وأشار ترامب في تصريح لـ"فوكس نيوز"، أنه يجب مقاضاة شبكة (سي إن إن)، والإعلام الكاذب (حسب وصفه) على تقاريرهم المضللة بشأن الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن منشآت إيران النووية دمرت بالكامل، في تكذيب لتقارير السي إن إن، التي اعتمدت فيها على وثائق استخباراتية أمريكية تفيد بأن الضربة لم تُدمر البرنامج بالكامل وأنها ألحقت به ضررًا يؤخرها لعدة أشهر فقط.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنشآت النووير الإيرانية
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