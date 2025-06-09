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حاكم ولاية كاليفورنيا يلوّح مجددًا بمقاضاة ترامب

05:11 م الإثنين 09 يونيو 2025

حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم

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القاهرة- مصراوي:

ألمح حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي جافين نيوسوم، إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية قراره الأخير باستدعاء الحرس الوطني إلى الولاية.

وكان نيوسوم قد أشار لأول مرة إلى نية المقاضاة يوم الأحد، وصرّح بأن الولاية ستتقدم بدعوى قضائية اليوم الإثنين، ضد ما وصفه بـ"النشر غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الدستوري" لقوات الحرس الوطني.

وفي منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، صباح اليوم، قال نيوسوم: "ترامب أشعل الموقف وتصرف بشكل غير قانوني عبر السعي إلى فدرلة الحرس الوطني"، في إشارة إلى مذكرة رئاسية وقعها ترامب يوم السبت لتفعيل عناصر الحرس في الولاية.

وأضاف الحاكم أن هذا القرار "لا يقتصر على كاليفورنيا، بل يفتح الباب أمام تدخله في أي ولاية أمريكية بنفس الطريقة"، مؤكدًا: "نحن بصدد مقاضاته".

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