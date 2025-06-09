بريطانيا على حافة "الإنذار الأحمر".. نداء عاجل لمليون متبرع بالدم

وكالات

أطلقت السلطات الصحية في بريطانيا نداءً عاجلًا بحثاً عن مليون متبرع بالدم، وسط تحذيرات من اقتراب البلاد من أزمة صحية خطيرة قد تستدعي إصدار "تحذير أحمر"، وهو أعلى درجات الطوارئ الطبية في المملكة المتحدة.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بدء حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، مؤكدة أن هناك حاجة ملحّة لمليون شخص يتبرعون بانتظام لتلبية الطلب المتزايد على وحدات الدم، لتجنب اتساع رقعة الأزمة التي قد تسبب تدهور الأوضاع الصحية في البلاد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة (مترو البريطانية)، فقد أدى التراجع المستمر في مخزونات الدم إلى إعلان "الإنذار الأصفر" في المستشفيات العام الماضي، لكن الوضع لم يتحسن منذ ذلك الحين، وسط مخاوف من إعلان "الإنذار الأحمر".

وأوضحت الهيئة أن العام الماضي كان صعباً، حيث لم يتجاوز عدد المتبرعين 800 ألف شخص، أي نحو 2% فقط من البالغين المؤهلين في المملكة المتحدة، ما يعكس عجزاً سنوياً يتجاوز 200 ألف متبرع، في حين يتطلب النظام الصحي أكثر من 5000 تبرع يومياً لتلبية احتياجات العمليات الجراحية، وحالات الطوارئ، ونقل الدم للمرضى المزمنين.

وفي السياق ذاته حذّرت هيئة الدم وزراعة الأعضاء التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، من أن استمرار هذا التراجع يهدد السلامة العامة، داعية البريطانيين إلى التسجيل الفوري للتبرع بالدم، خاصة أن 24% فقط من المسجلين خلال العام الماضي تبرعوا بالفعل.

يُذكر أن آخر تحذير رسمي صدر في يوليو 2024، وركّز على الحاجة العاجلة لفصيلة الدم (O-) النادرة، والتي تُستخدم في الحالات التي يصعب فيها تحديد فصيلة دم المريض فوراً، مما يجعل التبرع بها أمراً بالغ الأهمية.