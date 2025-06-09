لماذا تم سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية؟

القاهرة- مصراوي:

أعلنت السلطات الصحية الاتحادية الأمريكية، تفشي عدوى السالمونيلا التي أصابت 79 شخصًا في سبع ولايات غربية ووسط غربية، مما دفع شركة "أوغاست إيغ" لسحب نحو 1.7 مليون بيضة من الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في إعلان نشرته الجمعة إن عملية السحب شملت بيضًا تم توزيعه بين شهري فبراير ومايو الماضيين، بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 21 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسط تحذير من أن أعراض العدوى تشمل الإسهال والحمى والقيء الشديد والتشنجات والتجفاف، مع احتمال أن تكون العدوى خطيرة بشكل خاص للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة.

وشملت عمليات السحب ولايات أريزونا وكاليفورنيا وإلينوي وإنديانا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونيفادا وواشنطن ووايومنغ.

وينصح الخبراء بتوخي الحذر عند استهلاك البيض، واتباع إرشادات السلامة الغذائية لمنع الإصابة بهذه العدوى.