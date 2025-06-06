وكالات

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن مقاتلي المقاومة الفلسطينية يواصلون تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن ما تكبدته إسرائيل من خسائر اليوم في خان يونس وجباليا هو امتداد لسلسلة من الهجمات المؤلمة.

وفي كلمة مصورة، أوضح أبو عبيدة أن "عملية اليوم نموذج لما ستجابه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه"، مضيفاً: "مجاهدينا، ورثة الأنبياء، يقذفون بحجارة داود على عربات غدعون فتدمغ جبروت الاحتلال".

وتابع: "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قادتهم على وقف الحرب، أو التجهز لاستقبال مزيد من أبنائهم في توابيت"، مؤكداً أن المعركة مستمرة، وأن الفئة المؤمنة المستضعفة تسطّر صفحات نصر في وجه ما وصفه بـ"الفئة الظالمة المتغطرسة".

يذكر أن سرايا قد أعلنت في بيان لها منذ ساعات، تنفيذ عملية قصف مشترك مع كتائب القسام، أسفرت عن مقتل وإصابة 9 من الجنود الإسرائيليين جراء كمين داخل مبنى انهار عليهم في منطقة خان يونس.