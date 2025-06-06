القسام وسرايا القدس تقصفان مركز قيادة إسرائيلي في خان يونس

وكالات

نفذت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالتعاون مع كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عملية قصف مشترك استهدفت مركز قيادة وسيطرة تابعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب صالة كندا، جنوب شرق خان يونس، مستخدمة قذائف هاون ثقيلة.

وأكد بيان سرايا القدس، الصادر اليوم الجمعة، أن هذه العملية تأتي في إطار تنسيق ميداني متواصل بين فصائل المقاومة الفلسطينية، في ظل التصعيد العسكري المتزايد الذي يشهده جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة 9 من الجنود الإسرائيليين جراء كمين داخل مبنى انهار عليهم في منطقة خان يونس، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول عدد الضحايا.