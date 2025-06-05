الكرملين: الرد على هجمات كييف سيكون في الوقت والشكل المناسبين

وكالات

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، إن الرد الروسي على استهداف مطارات عسكرية سيأتي في "الوقت والشكل اللذين يراهما العسكريون الروس مناسبين"، مؤكدًا أن القيادة العسكرية هي من تحدد أسلوب الرد.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية "استمرار الاتصالات مع كييف رغم الاستفزازات"، في إشارة إلى تواصل القنوات الدبلوماسية رغم التصعيد العسكري المستمر.

كما انتقد الكرملين ما وصفه بـ"الهجمات الإرهابية" التي يشنها نظام كييف، وقال إن روسيا "تفضل سماع إدانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتلك الهجمات"، معتبرًا أن النظام الأوكراني تنطبق عليه جميع سمات النظام الإرهابي، على حد تعبيره.

وفي ملف آخر، أعلن الكرملين أن بوتين أبلغ ترمب خلال اتصال هاتفي بـ"استعداده للإسهام في تسوية الملف النووي الإيراني"، في مؤشر على مواصلة موسكو لعب أدوار متعددة في الملفات الدولية رغم انشغالها بالجبهة الأوكرانية.