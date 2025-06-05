الكويت تسحب الجنسية من 153 شخصًا

القاهرة- مصراوي:

أصدرت الجريدة الرسمية في الكويت، يوم الأربعاء، مرسومين أميريين يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصًا، بينهم من حصلوا عليها بالتبعية، وذلك في إطار ما وصفته السلطات بحملة تهدف إلى "الحفاظ على الهوية الوطنية".

وبحسب ما نشرته جريدة الكويت اليوم، فإن المرسوم الأول شمل 151 شخصًا وممن اكتسبوا الجنسية معهم بالتبعية، فيما شمل المرسوم الثاني شخصين آخرين ومن حصلوا على الجنسية تبعًا لهما.

وضمّت القوائم عددًا كبيرًا من الأفراد المنتمين إلى قبيلتي شمر (آل جربا) وعنزة (آل هذال)، وهما من القبائل ذات الامتداد الواسع في منطقة الخليج وسوريا والعراق والأردن. وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن المسحوب جنسياتهم ينتمون إلى أفرع بارزة من القبيلتين.

تأتي هذه الإجراءات في سياق حملة صارمة تنفذها الحكومة الكويتية منذ سنوات لمراجعة ملفات الجنسية، وقد شملت هذه الحملة حتى الآن عشرات الآلاف، بدعوى الحصول على الجنسية عبر الغش أو التزوير أو ازدواج الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القوانين الكويتية.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني وتنقية السجلات من المخالفات، مشيرة إلى أن منح الجنسية لا بد أن يتم وفقًا لمعايير واضحة تضمن الحفاظ على الهوية الوطنية للبلاد.