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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بمسيرتين من نوع يافا

12:17 ص الخميس 05 يونيو 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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صنعاء - (د ب أ)

أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء استهداف مطارَ بن غوريون في يافا بمسيرتين من نوع يافا.

وقال سريع في بيان ورد على منصة تليجرام "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ نوعِ يافا، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

وأوضح المتحدث باسم جماعة الحوثي، في بيانه أن ذلك الهجوم يأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وأكد أن العمليات سوف تستمرُّ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

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يحيى سريع جماعة الحوثي اليمن استهداف مطارَ بن غوريون قطاعِ غزة
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