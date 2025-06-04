مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وكالات

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية منها طقس الانبطاح "السجود الملحمي"، بحماية قوات الاحتلال.

وخلال الفترة الأخيرة، ازدادت عمليات اقتحام باحات الأقصى المبارك، إذ أقدم مئات المستوطنين، أول أمس الاثنين، على اقتحامه وأدوا طقوسًا تلمودية وذلك في ثاني أيام "عيد الفصح" اليهودي، وبحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الإسرائيلية المشدد بمدينة المحتلة، مشيرة إلى أن نحو 765 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، تفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتشدد من إجراءاتها العسكرية على أبوابه.