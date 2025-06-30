وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، اتصالًا هاتفيًا مع السيد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود المصرية لدعم مساعي خفض التصعيد في المنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، واستئناف مسار المفاوضات.

وخلال الاتصال، أعرب عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار نظام التحقق المنصوص عليه بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ونظامها الأساسي.

وأكد أن مصر تولي أهمية بالغة للحفاظ على مصداقية المعاهدة باعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي، مشيرًا إلى تطلع مصر لمواصلة التنسيق والتعاون المثمر مع الوكالة في هذا السياق.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب المسارات الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة، وخفض التوترات، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استمع الوزير إلى تقييم المدير العام للوكالة بشأن المستجدات الراهنة، ونتائج اتصالاته الإقليمية والدولية، والسبل الممكنة لتحقيق التهدئة في ظل الظرف الحرج الراهن، تمهيدًا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

من جانبه، ثمّن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة لخفض التصعيد في المنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية.

كما أعرب جروسي عن بالغ تقديره لنتائج زيارته الأخيرة إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، ولتشرفه بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا الدعم الثابت الذي أبداه فخامته للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، ولتعزيز منظومة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.