وكالات

قال موقع "واللا" العبري نقلًا عن مصادر عسكرية، إنه في حال رفض حركة حماس لصفقة تبادل وعدم حدوث أي تقدم في المفاوضات، فإن الجيش الإسرائيلي سيوسع نطاق عملياته في قطاع غزة مستخدمًا 5 فرق مناورة بالكامل.

وذكرت المصادر للموقع، أن هذه العملية لم يسبق لها مثيل وأنها ستكون مختلفة عن أي عملية نفذها حتى الآن في القطاع.

وكشف الموقع أن هناك خلافًا في صفوف الجيش الإسرائيلي بشأن استمرار القتال في غزة أو انتهاء الحرب بعد الإنجازات الكبيرة التي تشمل "تدمير البنية التحتية، واغتيال عناصر وقادة ميدانيين، وتدمير أسلحة وأنفاق، وسيطرته على أكثر من 50% من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إغلاق طرق التهريب من سيناء والبحر"، بحسب قوله.



ويرى الجيش الإسرائيلي أن الإنجازات التي حققها في قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، أوصلت حركة حماس إلى أدنى مستوياتها منذ توليها حكم القطاع في 2007، وفقًا لتقرير نشره "واللا".



وعلى الرغم من حالة الإرهاق التي أصابت جنود الاحتلال خاصة الاحتياط والمطالبة بإنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا، فإن هناك قيادات في الجيش الإسرائيلي ترى أن لا خيار أمامها سوى الشروع في مناورة واسعة النطاق مع نقل أكبر عدد من سكان القطاع.



وصرحت مصادر عسكرية لموقع "واللا"، بأن هناك نية لنقل السكان من أماكن مختلفة"، مشيرة إلى أن التحركات السكانية الكبيرة في ظل الوضع الحالي لحماس قد تُحدث انقسامًا خطيرًا داخل قيادتها، وسط توقعات بتعرضها لانتقادات شديدة من قبل السكان.



في المقابل، أشارت المصادر إلى أن القتال في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمليئة بالأنفاق سيؤدي إلى سقوط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.



ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر، يوم الجمعة الماضي، الخطة الزمنية القتالية المحدثة للقوات النظامية والاحتياطية، وفقًا لتقييم الوضع العملياتي، واستدعى قوات الاحتياط مجددًا.



وبعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إن "العملية في إيران علمت حماس أنها بحاجة أيضًا إلى معرفة متى تتوقف عن القتال".



ومن المقرر أن يعرض جيش الاحتلال، في جلسة الأحد أمام المجلس الوزاري المصغر، عدة خيارات بشأن غزة، من بينها استكمال احتلال القطاع أو التوصل إلى صفقة تنهي الحرب وتعيد الأسرى، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.



وأشارت القناة الـ12، إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيبلغ المجلس الوزاري المصغر خلال الاجتماع بأن الجيش يقترب من تحقيق أهدافه في غزة.