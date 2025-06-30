إعلان

باكستان.. تسجيل أول وفاة بحمى الضنك في السند خلال عام 2025

10:29 ص الإثنين 30 يونيو 2025

حمى الضنك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كراتشي - (د ب أ)

سجل إقليم السند الواقع في جنوب باكستان، أول حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك هذا العام، بعدما توفي مريضا يبلغ من العمر 24 عاما في مستشفى السند للأمراض المعدية، بحسب ما أوردته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم الاثنين.

ونقلت "جيو" عن مسؤولي المستشفى القول، إن المريض تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي خلال اليومين الماضيين، وكان يعاني من انخفاض حاد في الصفائح الدموية، حيث بلغ عددها 32 ألفا فقط، مما يبرز خطورة الحالة.

وتعتبر هذه هي أول حالة وفاة مؤكدة بحمى الضنك في السند خلال عام 2025، حيث مازال الإقليم يسجل أعدادا منخفضة نسبيا من الإصابات بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

وجرى حتى الآن، تسجيل 295 حالة إصابة بحمى الضنك في أنحاء السند.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان حمى الضنك التنفس الصناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة