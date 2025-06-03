أول تعليق من الداخلية السعودية على استغاثة مصرية بالرياض من عنف زوجها

وكالات

باشرت شرطة منطقة الرياض واقعة ظهور امرأة في محتوى متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي فيه تعرضها لاعتداء وعنف أسري.

وأوضح "الأمن العام" أنه تمت مباشرة الواقعة في حينه، واستدعاء أطرافها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

📹 شرطة منطقة الرياض:

تمت مباشرة واقعة ادعاء عنف أسري في حينه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله. pic.twitter.com/Z6tEGBqE2x — الأمن العام (@security_gov) June 3, 2025

وأطلقت مواطنة مصرية تُدعى دينا السيد عبد الحميد حسن، نداء استغاثة عاجل إلى وزارة الخارجية المصرية وإدارة رعاية المصريين بالخارج، تطالب فيه بإنقاذها بعد تعرضها لما وصفته بـ"تعذيب جسدي ونفسي وانتهاك جنسي مروع" على يد زوجها السعودي، في حي العزيزية بمدينة الرياض.

وقالت دينا، في منشور عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، إنها كانت ضحية لإحدى أبشع صور العنف ضد المرأة المصرية في الخارج، مؤكدة أن زوجها اعتدى عليها بالضرب مستخدمًا قطعة حديد في منطقة حساسة، ما تسبب لها في نزيف حاد كاد أن يودي بحياتها، وفق تعبيرها.

وأضافت أن زوجها جرّدها من ملابسها، وصوّرها وهي تتوسل باكية، وهددها بالتعذيب بالكهرباء والقتل، كما استولى على هاتفها المحمول ومشغولاتها الذهبية.

وأشارت دينا إلى أنها حررت بلاغًا رسميًا لدى الشرطة السعودية، لكنها فوجئت بعدم وجود جهة مختصة تتعامل مع شكواها بسبب عطلة عيد الأضحى، مشيرةً إلى أن النيابة العامة في إجازة.

واختتمت دينا استغاثتها بالقول: "أنا الآن بلا مأوى وأنام في الشارع، وأواجه تهديدًا حقيقيًا لحياتي".