المقاومة تستهدف برج جرافة عسكرية للاحتلال شرق خان يونس

وكالات

أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باستهداف برج جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها بمنطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنها قصفت حشود جيش الاحتلال في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف "هاون".

وفي سياق منفصل، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا أمس السبت بقذائف "هاون" تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط شارع 5 شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن مواجهات الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال في غزة، إذ تشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مخلفة أكثر من 185 ألف فلسطيني سقطوا شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.