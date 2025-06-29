نتنياهو ردا على دعوة ترامب للتوصل لصفقة: "معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما"

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على دعوة الرئيس الأميركي للتوصل إلى صفقة: "شكرا ترامب معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى".

وكانت مصادر إسرائيلية أفادت أمس السبت بإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل زيارة مرتقبة لوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، إنه رغم التقدم المحرز فإن ذلك لم يصل إلى مرحلة إرسال وفد للتفاوض، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول شروط إنهاء الحرب، والضمانات التي تطالب بها حركة حماس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس لاستعادة الأسرى من قطاع غزة.