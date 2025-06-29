ترامب: نتنياهو بطل ولن نتسامح مع استمرار محاكمته في إسرائيل



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استمرار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد.

وكتب ترامب: "إنه لأمر فظيع ما يفعلونه في إسرائيل مع بنيامين نتنياهو، إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع بالعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران، والأهم من ذلك، أنه الآن بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، والتي ستتضمن استعادة المحتجزينز".

وانتقد ترامب الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو الجارية بتهم الفساد، متسائلا: "كيف يمكن إجبار رئيس وزراء إسرائيل على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، من أجل لا شيء، إنها مطاردة سياسية"، وفقا للغد.

وأضاف: "ستتداخل هذه المهزلة مع مفاوضات كل من إيران وحماس، إنه جنون أن تفعل ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويًّا، أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل، وبالتالي فإن واشنطن لن تقبل بهذا الأمر.

وقال: "لقد حققنا للتو نصرًا عظيمًا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذا يُشوِّه نصرنا بشكل كبير، دعوا بيبي يرحل، فلديه مهمة كبيرة ليقوم بها".