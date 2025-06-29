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دون ضحايا أو أضرار.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب باكستان

02:36 ص الأحد 29 يونيو 2025

زلزال- أرشيفية

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وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر منطقة في باكستان، وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

ووقع الزلزال عند الساعة 22:24 بالتوقيت العالمي المنسق (01:24 بتوقيت موسكو صباح الأحد) على بعد 78 كيلومترا شمال غرب مدينة ديرا غازي خان التي يبلغ عدد سكانها 236 ألف نسمة.

وبحسب بيانات المركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل، بلغ عمق بؤرة الزلزال في باكستان 35 كيلومترا، وفقا لروسيا اليوم.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

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