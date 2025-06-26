"سنقطف رؤوسكم كلما ارتفعت".. سرايا القدس تنشر مشاهد لقناصتها – فيديو

وكالات

قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال داخل محاضن الآليات في محيط مسجد خضرة وشارع البداو في منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كما نشرت السرايا مقطع فيديو يظهر عمليات سابقة لقنص جنود إسرائيليين في غزة.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن بيان صادر عن عائلات الجنود الذين قُتلوا في كمين خان يونس، عبّروا فيه عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ"التهور والإهمال الجسيم" الذي أدى إلى مقتل أبنائهم.

وقال البيان: "نشعر بالصدمة من التهور الذي كشفه الحادث. فقدنا سبعة من محاربينا نتيجة تقصير لا يُغتفر. لا يُعقل أن يتحرك الجنود وسط العمليات القتالية بمعدات قديمة ومعطوبة".

وأشار الأهالي إلى أن "الكتيبة 605 هي الوحيدة التي لا تزال تستخدم هذا النوع من المعدات المتهالكة".