ترامب عن محاكمة نتنياهو: سننقذه كما أنقذنا إسرائيل

وكالات

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استغرابه الشديد من استمرار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم ما وصفه ببطولاته في خدمة إسرائيل، لا سيما في مواجهة إيران.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لقد صدمت عندما علمت أن دولة إسرائيل، التي تعيش لحظة تاريخية فارقة، وتُقاد بقوة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، لا تزال تلاحقه بهذه المحاكمة السخيفة! لقد خضت للتو جحيماً مع بيبي، نحارب عدواً قديماً وخطيراً هو إيران، ولم يكن بالإمكان أن يكون أكثر قوة أو التزاماً بحماية هذه الأرض المقدسة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أي شخص آخر كان سينهار أمام هذا الضغط، لكن بيبي نتنياهو كان مقاتلاً، ربما كأي مقاتل عرفته إسرائيل في تاريخها. لقد تمكّنا معاً من منع وقوع أحد أخطر التهديدات النووية في العالم، الذي كان على وشك التحقق. كنا نخوض معركة من أجل بقاء إسرائيل، ولا أعتقد أن أحداً دافع عنها بكفاءة وشراسة كما فعل نتنياهو".

وأردف ترامب: "رغم كل ذلك، علمت الآن أنه تم استدعاء بيبي للمثول أمام المحكمة يوم الاثنين، ضمن قضية طويلة الأمد تمتد منذ مايو 2020، وهي سابقة لم يشهدها تاريخ إسرائيل الحديث، حيث يُحاكم رئيس وزراء أثناء ولايته. هذه القضية، التي أعتبرها ذات دوافع سياسية، تتعلق باتهامات تشمل السجائر ودمية باغز باني وغيرها من الأمور التافهة، هدفها الواضح النيل من شخصه".

وأضاف: "أن تتم مطاردة رجل قدّم كل هذا القدر من التضحيات، أمر يصعب تصديقه. بيبي يستحق أفضل من ذلك، وكذلك إسرائيل. يجب وقف هذه المحاكمة فوراً، أو منحه عفواً باعتباره بطلاً خدم بلاده بإخلاص. لا أحد أعرفه كان قادراً على العمل بتناغم مع رئيس الولايات المتحدة مثله. لقد أنقذت أمريكا إسرائيل، ويجب أن تنقذ الآن بيبي نتنياهو. لا يمكن السماح باستمرار هذه المهزلة تحت اسم العدالة!".

وتُعد محاكمة بنيامين نتنياهو واحدة من أطول وأبرز المحاكمات السياسية في تاريخ إسرائيل، حيث يواجه اتهامات بالفساد منذ سنوات.

وقد مثُل أمام المحكمة نحو 36 مرة، لكن الجلسة الأخيرة شهدت تحوّلاً نوعياً مع بدء الادعاء العام استجوابه بشكل مباشر، بعد سنوات من جلسات استمعت فيها المحكمة لردود فريق الدفاع.