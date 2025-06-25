344 مقابل 79.. تصويت في مجلس النواب الأمريكي على تحرك لعزل ترامب



وكالات

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، ضد تحرك لعزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة "إساءة استخدام السلطة"، على خلفية شنه ضربات عسكرية ضد إيران من دون الحصول على إذن مسبق من الكونجرس.

وجاء التحرك المفاجئ بمبادرة من النائب الديمقراطي آل جرين من ولاية تكساس، علما أن حزبه انقسم بشأن المبادرة، إذ انضم معظم الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية للتصويت على تأجيل النظر في القرار، بينما أيد عشرات الديمقراطيين مسعى غرين.

وانتهى التصويت بنتيجة 344 معارض للمبادرة مقابل 79 مؤيد لها.

وقال جرين قبل التصويت: "أفعل هذا لأن لا شخص واحدا يجب أن يمتلك السلطة لدفع أكثر من 300 مليون شخص في الحرب من دون التشاور مع الكونجرس".

وتابع: "أفعل هذا لأن الدستور إما أن يكون له معنى أو سيكون بلا معنى"، وفقا لسكاي نيوز.

ورغم أن هذه الخطوة ليست أول محاولة لعزل ترامب منذ بداية ولايته الثانية في يناير، إلا أنها تعكس حالة القلق لدى العديد من الديمقراطيين تجاه إدارته، لا سيما بعد الهجوم المفاجئ على المنشآت النووية الإيرانية، الذي اعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر للتدخل في شؤون الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، هاجم ترامب بشدة، مستخدما ألفاظا نابية، النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، بعد أن وصفت عمليته العسكرية ضد إيران بأنها "جريمة تستوجب العزل".