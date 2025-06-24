قطر عن مفاوضات غزة: المباحثات لم تنقطع بالرغم من ظروف المنطقة الصعبة

وكالات



قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه آن الأوان للعالم أن يقف وقفة واحدة لإيقاف التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة في المنطقة عند حدها، وأن يتم وقف هذا العدوان على إخواننا في غزة ويتم وقف استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي.



وأضاف الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني الدكتور نواف سلام: "يجب أن لا ننسى في هذا المقام أن كل ما يحدث في المنطقة هو توسع الرقعة الصراع الذي يحدث في غزة والعدوان الغاشم الذي يحدث على أشقائنا في غزة".



وتابع: "دولة قطر كانت تسعى من اليوم الأول لتجنب توسع هذا الصراع، ووقف القصف على إخواننا الفلسطينيين الأبرياء وسيستمر المسعى القطري بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للوصول لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، ونحن في مباحثات مستمرة لم تنقطع حتى في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر فيها المنطقة".