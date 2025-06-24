القبض على معلم رياضيات تحرش بـ24 طالبة والسلطات الهندية تتحرك

وكالات

ألقت السلطات الهندية في ولاية هيماشال براديش القبض على معلم رياضيات يعمل بإحدى المدارس الحكومية، وذلك بعد توجيه اتهامات له بالتحرش الجنسي بـ24 طالبة تتراوح أعمارهن بين الصف الثامن والعاشر.

وعُرفت القضية بعد برنامج توعوي بعنوان "شيكشا سامفاد" عُقد داخل المدرسة الواقعة ببلدة "سيرماور"، حيث تقدمت الطالبات بشكاوى مكتوبة إلى إدارة المدرسة، أكدن فيها تعرضهن للمس غير اللائق من قِبل المعلم، الذي يتمتع بمؤهلات جامعية وشهادة تدريب رسمية.

وبحسب موقع "NDTV " الهندي، فقد تم استدعاء أولياء الأمور الذين فوجئوا بهذه الاتهامات، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بما تتعرض له بناتهم داخل أسوار المدرسة، وأدى ذلك إلى تصاعد الاحتجاجات ضد إدارة المدرسة، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهم.

قامت الشرطة المحلية باحتجاز المعلم لثلاثة أيام، وسُجلت بحقه قضية بموجب عدة مواد قانونية، من بينها قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية كما تقرر إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

ووصف مدير التعليم المدرسي الحادثة بأنها "خطيرة وحساسة"، موجّهًا نائب مدير التعليم الابتدائي في المنطقة إلى بدء تحقيق فوري وتقديم تقرير مفصل خلال أسبوع يشمل شهادات الطلبة والمعلمين والموظفين.

وقد مثل المتهم أمام محكمة محلية مساء الأحد، وأمر القاضي بحبسه احتياطيًا لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق.