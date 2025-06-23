استهداف مبنى لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بهجوم إسرائيلي

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن الهجوم أدى إلى انقطاع بث قناة "خبر" الإيرانية.

وتزامن ذلك مع الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران على مناطق عدة في إسرائيل، والذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود، وفق ما أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي قبل قليل.

ومن جانبها، أفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية، بإصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل، معلنة حدوث اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لها جنوبي إسرائيل.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن دوي صفارات الإنذار مستمر والانفجارات متواصلة في أرجاء إسرائيل منذ أكثر من 20 دقيقة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هذه أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو الجاري.