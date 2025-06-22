كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالان هاتفيان مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجاء الاتصالان في إطار التشاور والتنسيق بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي.

وخلال الاتصالان، تم التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة،.

وشدد وزير الخارجية، في الاتصالان، على ضرورة العمل على تجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر، وعلى ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.