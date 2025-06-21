إعلان

"بوم بوم تل أبيب".. ما قصة الأغنية الأمريكية التي أغضبت إسرائيل بسبب إيران؟

10:46 م السبت 21 يونيو 2025

تل أبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أغنية تحمل عنوان "بوم بوم تل أبيب" والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتواها المرتبط بالصراع بين إيران وإسرائيل، وتضمّنها لمشاهد هجومية وكلمات اعتُبرت مسيئة.

وتعود كلمات الأغنية لشخص يُدعى لوكاس غيج وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وناشط سياسي، واحتوت على لقطات لصواريخ تُظهر استهداف مناطق إسرائيلية، إلى جانب كلمات تعكس موقفًا حادًا من السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من الجهات الإسرائيلية أو من إدارة منصة "إكس" بشأن المحتوى المنشور، ولا يزال الجدل حول الأغنية مستمرًا، خاصة بعدما أغضبت الكثير من الإسرائيليين.

وتضمنت كلمات الأغنية:

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم تل أبيب"

"هذا ما ستحصلون عليه"

"لكل أعمالكم الشريرة"

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم تل أبيب"

"لقد جلبتم هذا على أنفسكم"

"حان وقت النزيف"

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم تل أبيب"

"هذا ما ستحصلون عليه"

"جزاء أعمالكم الشريرة"

"كنتم تسخرون من الأطفال القتلى"

"لكنكم الآن تُضربون"

"الصواريخ الإيرانية تُضيء أفقكم بالكامل"

"وتصرخون أنتم الضحايا"

"وتقولون إنكم لم تبدأوا هذا"

"لكن العالم كله يرى أن أكاذيبكم متخلفة"

"الآن تشعرون بالرعب مثل الفلسطينيين"

"ما هو شعوركم وأنتم تُسقطون القنابل على مدنييكم؟"

"كان بإمكانكم تجنب كل هذا لو أردتم"

"لكن البشرية لم تتوقع أبدا حسن سلوككم أيها اليهود"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تل أبيب بوم بوم تل أبيب إيران وإسرائيل البحرية الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"