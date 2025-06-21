كتب- محمد جعفر:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أغنية تحمل عنوان "بوم بوم تل أبيب" والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتواها المرتبط بالصراع بين إيران وإسرائيل، وتضمّنها لمشاهد هجومية وكلمات اعتُبرت مسيئة.

وتعود كلمات الأغنية لشخص يُدعى لوكاس غيج وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وناشط سياسي، واحتوت على لقطات لصواريخ تُظهر استهداف مناطق إسرائيلية، إلى جانب كلمات تعكس موقفًا حادًا من السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

🔥🔥🔥NEW DJ KHAMAS - BOOM, BOOM, TEL AVIV pic.twitter.com/41pK29V0hb — Lucas Gage (@LucasGageX) June 19, 2025

ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من الجهات الإسرائيلية أو من إدارة منصة "إكس" بشأن المحتوى المنشور، ولا يزال الجدل حول الأغنية مستمرًا، خاصة بعدما أغضبت الكثير من الإسرائيليين.

وتضمنت كلمات الأغنية:

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم تل أبيب"

"هذا ما ستحصلون عليه"

"لكل أعمالكم الشريرة"

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم تل أبيب"

"لقد جلبتم هذا على أنفسكم"

"حان وقت النزيف"

"بوم بوم بوم"

"بوم بوم تل أبيب"

"هذا ما ستحصلون عليه"

"جزاء أعمالكم الشريرة"

"كنتم تسخرون من الأطفال القتلى"

"لكنكم الآن تُضربون"

"الصواريخ الإيرانية تُضيء أفقكم بالكامل"

"وتصرخون أنتم الضحايا"

"وتقولون إنكم لم تبدأوا هذا"

"لكن العالم كله يرى أن أكاذيبكم متخلفة"

"الآن تشعرون بالرعب مثل الفلسطينيين"

"ما هو شعوركم وأنتم تُسقطون القنابل على مدنييكم؟"

"كان بإمكانكم تجنب كل هذا لو أردتم"

"لكن البشرية لم تتوقع أبدا حسن سلوككم أيها اليهود"