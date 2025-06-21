إعلان

مسؤولون إيرانيون: خامنئي حدد 3 أسماء لخلافته تحسبًا لاغتياله

06:16 م السبت 21 يونيو 2025

آية الله علي خامنئي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين، السبت، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حدد 3 شخصيات دينية كمرشحين لخلافته إذا ما تم اغتياله.

وأشار المسؤولون، إلى أن خامنئي يدرك أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تحاولان اغتياله، وهو ما جعله يتخذ قرارا غير مألوف بتوجيه مجلس خبراء القياد، الهيئة الدينية المسؤولة عن تعيين المرشد، باختيار خليفته في أسرع وقت ممكن من بين الأسماء الثلاثة التي حددها.

وتستغرق عملية اختيار مرشد جديد في إيران أشهرا طويلة، حيث يختار رجال الدين أسماء مرشحين من قوائمهم الخاصة. غير أن خامنئي يريد ضمان انتقال سريع ومنظم لحفظ النظام في ضوء الأوضاع الراهنة والتي تنذر بحرب، وفق المسؤولين.

في الوقت نفسه، أكد المسؤولن الإيرانيون، أن نجل المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ليس من بين الأسماء الثلاثة المرشحة للمنصب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني الولايات المتحدة إسرائيل إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"