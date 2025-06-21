مسؤولون إيرانيون: خامنئي حدد 3 أسماء لخلافته تحسبًا لاغتياله

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين، السبت، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حدد 3 شخصيات دينية كمرشحين لخلافته إذا ما تم اغتياله.

وأشار المسؤولون، إلى أن خامنئي يدرك أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تحاولان اغتياله، وهو ما جعله يتخذ قرارا غير مألوف بتوجيه مجلس خبراء القياد، الهيئة الدينية المسؤولة عن تعيين المرشد، باختيار خليفته في أسرع وقت ممكن من بين الأسماء الثلاثة التي حددها.

وتستغرق عملية اختيار مرشد جديد في إيران أشهرا طويلة، حيث يختار رجال الدين أسماء مرشحين من قوائمهم الخاصة. غير أن خامنئي يريد ضمان انتقال سريع ومنظم لحفظ النظام في ضوء الأوضاع الراهنة والتي تنذر بحرب، وفق المسؤولين.

في الوقت نفسه، أكد المسؤولن الإيرانيون، أن نجل المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ليس من بين الأسماء الثلاثة المرشحة للمنصب.