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انفجارات في جنوب غرب إيران مع إعلان إسرائيل تنفيذ ضربات جديدة

04:29 م السبت 21 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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وكالات

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل شنّت ضربات جديدة استهدفت "بُنى تحتية عسكرية" في جنوب غرب إيران.

وكتب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "طائرات سلاح الجو تنفذ حالياً غارات تستهدف بُنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات في مدينتي أهواز وبندر ماهشهر، الواقعتين في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

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