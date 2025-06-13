إعلان

سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية "فيديو"

11:58 م الجمعة 13 يونيو 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ تنفيذ هجوم على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في أول رد عسكري بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل اليوم.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق المجال الجوي الإيراني أمام جميع الرحلات، موضحة أن الإغلاق سيستمر حتى الساعة الثانية من ظهر غد السبت بالتوقيت المحلي، في إجراء احترازي وسط التصعيد العسكري المتسارع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو الإسرائيلي الرد الإيراني الرد الإسرائيلي إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشاهد تظهر حجم الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران (فيديو- صور)
إيران تشن هجوماً واسعاً على إسرائيل (تغطية خاصة)