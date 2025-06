سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية "فيديو"

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ تنفيذ هجوم على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في أول رد عسكري بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل اليوم.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق المجال الجوي الإيراني أمام جميع الرحلات، موضحة أن الإغلاق سيستمر حتى الساعة الثانية من ظهر غد السبت بالتوقيت المحلي، في إجراء احترازي وسط التصعيد العسكري المتسارع.

