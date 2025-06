مشاهد تظهر حجم الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

القاهرة- مصراوي

شهدت منطقة الشرق الأوسط في الساعات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، بعدما شنت الأخيرة سلسلة من الضربات الجوية التي طالت مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية، تلاها رد صاروخي واسع من طهران، في ما يمكن اعتباره أخطر مواجهة مباشرة بين الطرفين منذ عقود.



وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد إيران بأنه من أكبر العمليات العسكرية في التاريخ، مشيرًا إلى أن هدفه كان إحباط ما أسماه بالتهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي يشكله النظام الإيراني، واعتبر أن النظام في طهران يعيش حالة ضعف غير مسبوقة، داعيًا الشعب الإيراني إلى استغلال هذه اللحظة والوقوف ضده.



وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيدات من الجيش الإسرائيلي تفيد بإصابة عشرات الأهداف الإيرانية بما فيها منشآت نووية وعسكرية.



وبحسب ما كشفه فريق التحليل الجنائي التابع لشبكة سكاي نيوز، فقد استهدفت الضربات الإسرائيلية منشأتين نوويتين بارزتين هما نطنز وفوردو، بالإضافة إلى خمسة مواقع عسكرية رئيسية، كما طالت الهجمات مباني سكنية وتجارية في العاصمة طهران، وتحديدًا في أحيائها الشمالية الراقية، كما تم التحقق من استهداف مبنى حكومي في قصر شيرين على الحدود الإيرانية العراقية، ومطار تبريز الدولي في شمال غرب البلاد.

