مشاهد تظهر حجم الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

القاهرة- مصراوي

شهدت منطقة الشرق الأوسط في الساعات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، بعدما شنت الأخيرة سلسلة من الضربات الجوية التي طالت مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية، تلاها رد صاروخي واسع من طهران، في ما يمكن اعتباره أخطر مواجهة مباشرة بين الطرفين منذ عقود.



وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد إيران بأنه من أكبر العمليات العسكرية في التاريخ، مشيرًا إلى أن هدفه كان إحباط ما أسماه بالتهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي يشكله النظام الإيراني، واعتبر أن النظام في طهران يعيش حالة ضعف غير مسبوقة، داعيًا الشعب الإيراني إلى استغلال هذه اللحظة والوقوف ضده.

JUST IN: 🇮🇷🇮🇱 Iranian hypersonic missile strikes Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/OeObLhUAa7 — BRICS News (@BRICSinfo) June 13, 2025



وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيدات من الجيش الإسرائيلي تفيد بإصابة عشرات الأهداف الإيرانية بما فيها منشآت نووية وعسكرية.



وبحسب ما كشفه فريق التحليل الجنائي التابع لشبكة سكاي نيوز، فقد استهدفت الضربات الإسرائيلية منشأتين نوويتين بارزتين هما نطنز وفوردو، بالإضافة إلى خمسة مواقع عسكرية رئيسية، كما طالت الهجمات مباني سكنية وتجارية في العاصمة طهران، وتحديدًا في أحيائها الشمالية الراقية، كما تم التحقق من استهداف مبنى حكومي في قصر شيرين على الحدود الإيرانية العراقية، ومطار تبريز الدولي في شمال غرب البلاد.

What other country would tolerate this?



Iran fired over 150 ballistic missiles so far in the last hour alone.



The world must stand with Israel.



Never Again is now.



pic.twitter.com/dOOAKun5Hy — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 13, 2025



وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع حول منشأة نطنز النووية ظلت دون تغيير بعد الهجوم، في محاولة لتبديد القلق الدولي بشأن احتمال حدوث تسرب إشعاعي.



لم تمض ساعات على هذه الضربات حتى أعلنت إيران عن ردها العسكري، وأطلقت مئات الصواريخ الباليستية من داخل أراضيها باتجاه أهداف داخل إسرائيل، في هجوم وصفه الإعلام الإيراني بأنه الرد الساحق على ما وصفوه بالاعتداء الإسرائيلي، الهجوم الذي أطلقت طهران عليه اسم "الوعد الصادق 3".

🚨 Aftermath of Iranian strikes on Israel.pic.twitter.com/hfFsbJTR9G — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 13, 2025

وخرج المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي خرج بتصريحات شديدة اللهجة، قال فيها إن إيران لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها، وأضاف أن حياة العدو ستكون مريرة بلا شك، وهو ما قرأه مراقبون كتصعيد خطابي يعكس رغبة في الذهاب إلى أقصى مدى في الردع.



وفي إسرائيل، أكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عدد كبير من الصواريخ من داخل إيران، وأعلنت الجبهة الداخلية رفع حالة التأهب القصوى، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعل في عدد من المناطق خلال الدقائق أو الساعات المقبلة.

❌🇮🇱 Tel Aviv, Israel getting HIT HARD! pic.twitter.com/lDt5CRmRQO — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 13, 2025

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض المقذوفات، بينما نقلت صحيفة "هآرتس" أن أكثر من مئة صاروخ تم إطلاقها دفعة واحدة من إيران، ما يشكل ضربة مباشرة لمراكز الدولة الإسرائيلية.



وتسبب القصف الإيراني بإصابة 21 شخصًا على الأقل داخل إسرائيل، وفقاً لهيئة الإسعاف الإسرائيلية، وأدى أيضًا إلى تدمير ثلاث وزارات حكومية وعدد من المباني والمركبات، سواء نتيجة الصواريخ الإيرانية أو الاعتراضات التي انفجرت في الجو.



وفي تطور آخر، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائدة إحدى الطائرتين، دون أن يتم تأكيد هذه المعلومات من مصادر إسرائيلية حتى الآن.



وفي وسط تل أبيب، اندلع حريق مساء الجمعة قرب مقر وزارة الدفاع، ما أثار موجة هلع بين السكان، في وقت أكدت فيه القناة 13 العبرية أن هذا الحريق قد يكون ناجمًا عن سقوط شظايا أحد الصواريخ أو نتيجة اعتراض فاشل.



في خضم هذا التوتر الأمني والعسكري، أعلنت إيران عن تعيين العميد أمير حاتمي قائدًا جديداً للجيش الإيراني، في خطوة فُهمت على أنها محاولة لإعادة ترتيب القيادة العسكرية في ظل الاحتمالات المتزايدة بتوسيع رقعة الحرب.