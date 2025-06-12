ترامب: أفضل أن أُصاب بالصعق الكهربائي وماسك لا يحبني كثيرا

القاهرة -مصراوي

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا حماسيًا بأسلوب الحملات الانتخابية في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، وذلك خلال مراسم توقيع مشروع قانون لإلغاء حظر ولاية كاليفورنيا على المركبات العاملة بالوقود. وتطرّق في كلمته إلى مواضيع متنوعة، من الرسوم الجمركية ومعدلات التضخم إلى التوربينات الهوائية وفوزه بالانتخابات.

وفي معرض تفاخره بإلغاء سياسات الطاقة الخضراء، قال ترامب إنه ناقش خططه سابقًا مع مستشاره السابق، إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية.

وقال ترامب ممازحًا: "لهذا السبب لا يحبني إيلون كثيرًا"، في إشارة إلى الخلافات الأخيرة بينهما. لكنه استدرك قائلًا: "في الواقع هو يحبني، نعم يحبني"، بعد أن أقر ماسك في منشور على مواقع التواصل هذا الأسبوع بأنه "تمادى كثيرًا" في انتقاده لترامب.

وقد بدت تصريحات ترامب وكأنها جزء من خطاب انتخابي، إذ انتقل بين موضوعات متنوعة مثل عالم الحيوان ومحركات الاحتراق الداخلي وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم. وفي تعليق ساخر عن احتمالية مواجهة مع أسماك القرش، قال: "أفضل أن أُصاب بالصعق الكهربائي."

كما وجّه ترامب ثناءً حارًا إلى كل من لي زيلدين، رئيس وكالة حماية البيئة، وسوزي وايلز، كبيرة موظفيه، مشيرًا إلى قوتها وتأثيرها بالقول: "بإمكانها تدمير خمس دول بخمسة اتصالات فقط".