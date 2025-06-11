لبنان: توقيف وزير الاقتصاد السابق بتهم التزوير وإبرام عقود مشبوهة

بيروت - (د ب أ)

أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القاضي جمال الحجار "أمر بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون، وهو ملف مختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين".

وكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 29 مايو الماضي حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.

وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النيابية قد تقدّمت في مارس الماضي ببلاغ إلى النّيابة العامّة التّمييزيّة ضد كلّ من وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق أمين سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم والمدقّق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

كما استجوب النائب العام التمييزي في 20 مايو الماضي الوزير أمين سلام حول البلاغ المقدّم ضدّه من لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النيابية.