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الكرملين: موسكو دعمت فكرة هدنة مدتها 30 يومًا

11:54 م الجمعة 09 مايو 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن روسيا تعرب عن امتنانها لواشنطن والرئيس ترامب على جهود التسوية في أوكرانيا وترحب بأي جهود أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين في تصريحات صحفية، أن موسكو دعمت مباشرة فكرة هدنة مدتها 30 يوما مع ضرورة أخذ بعض الفروق الدقيقة في الاعتبار.

يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أوضحت أن واشنطن تأمل في أن توافق كل من روسيا وأوكرانيا على مبادرة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب ناقش هذا الاقتراح مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي جرى يوم الخميس، مضيفة: "نأمل أن يلقى هذا المقترح قبولاً من الجانبين"، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية تدعمه كذلك.

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دميتري بيسكوف أوكرانيا روسيا الكرملين ترامب
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