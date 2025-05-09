وزير الخارجية الألماني الجديد يصل إلى لفيف في زيارة لأوكرانيا

لفيف (أوكرانيا)- (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول إلى مدينة لفيف يوم الخميس في أول زيارة له إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه، وذلك قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وستشهد المحادثات في المدينة الواقعة غربي أوكرانيا حضور وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيهيا، وستركز على استمرار دعم أوكرانيا في ظل الغزو الروسي المتواصل.

وعاد فاديفول إلى برلين في وقت مبكر من يوم الخميس من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو لحضور حفل في مجلس النواب، البوندستاج، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا قبل السفر إلى لفيف.

وقال فاديفول لإذعة إيه أر دي العامة إن ألمانيا ستظل واحدة من أقوى الداعمين لأوكرانيا، قائلا "لن يتغير ذلك وسنوضح ذلك في الأيام المقبلة".

وأوضح أنه يعتزم تقييم الاحتياجات الحالية لأوكرانيا خلال الاجتماع. وأضاف "سنقدم ما هو ضروري وسنواصل القيام بذلك طالما كان ذلك ضروريا - حتى تفهم روسيا أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، ويجب أن تبدأ المفاوضات، ويجب احترام وقف إطلاق النار".

وفي الوقت ذاته، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وارسو يوم الخميس، أنه سيجري تخصيص مليار يورو (13ر1 مليار دولار) لدعم صناعة الدفاع الأوكرانية، في إطار مبادرة تقودها الدنمارك وتدعمها عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن هذه تعد مرة أخرى "إشارة مهمة للغاية" لأوكرانيا.

وبالإضافة إلى المساعدات العسكرية الجديدة، من المقرر أن تمنح كالاس تأييدها السياسي في لفيف لإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وقالت "لن يكون هناك إفلات من العقاب. ستكون هناك مساءلة عن الجرائم المرتكبة".