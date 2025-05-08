إعلام عبري: ضربات الحوثيين قد تستهدف البنى التحتية في إسرائيل

وكالات

كشفت القناة 14 العبرية، نقلًا عن مصادر أمنية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أجرت مشاورات موسعة بشأن احتمالات تعرض البنى التحتية الحيوية، وعلى رأسها شبكة الكهرباء، لضربات من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وذكرت القناة أن التقديرات الأمنية تشير إلى إمكانية توسّع الحوثيين في استهداف منشآت مدنية وعسكرية داخل إسرائيل، في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية والأمنية عقدت سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن تصنيف الجماعة.

وأوضحت المصادر أن أي هجوم محتمل سيُقابل برد إسرائيلي فوري، وسط حالة من الاستنفار في الأجهزة الأمنية لمواجهة هذا السيناريو.