السعودية: استهداف المرافق الحيوية في السودان تهديد للاستقرار الإقليمي

الرياض - (د ب أ)

استنكرت المملكة العربية السعودية، استهداف المرافق الحيوية في السودان، مشيرة إلى أنها" تهديد للاستقرار الإقليمي".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأحد، "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في (بورتسودان وكسلا) بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي".

وجددت المملكة "موقفها على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني - سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية".

وأكدت الخارجية السعودية "رفض المملكة لهذه الانتهاكات"، مشددة "على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023".

وأعلن الجيش السوداني اليوم الأحد، استهداف طائرات مسيرة عددا من المنشآت في منطقة بورتسودان منها قاعدة جوية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة، العميد ركن نبيل عبدالله، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) الرسمية، إن "العدو (ميليشيا الدعم السريع) استهدف صباح اليوم، 4 مايو 2025، قاعدة عثمان دقنة الجوية، ومستودعاً للبضائع، وعدداً من المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان بطائرات مسيرة انتحارية".

وأضاف: "تمكنت مضاداتنا الأرضية من إسقاط عدد منها، في حين تسببت بعض المسيرات بأضرار محدودة، تمثلت في إصابة مخزن للذخيرة بقاعدة عثمان دقنة الجوية، ما أدى إلى حدوث انفجارات متفرقة دون تسجيل أي إصابات بين الأفراد".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 قتالا بين الجيش السودان وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل قرابة 24 ألف شخص على الأقل وتشريد ما يربو على 14 مليون شخص داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة في البلاد.