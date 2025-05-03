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مقتل شخص وإصابة أربعة في تحطم مروحية بشرق الصين

09:49 ص السبت 03 مايو 2025

تحطم مروحية - ارشيفية

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نانجينج، الصين- (د ب أ)

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بعدما تحطمت مروحية يوم الجمعة في مدينة سوجو بإقليم جيانجسو بشرق الصين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم السبت.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ المحلي إنه في حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة، تحطمت مروحية من طراز "روبنسون ار 44 2" من ارتفاع 10 أمتار تقريبا عند عودتها من رحلة.

وقتل شخص واحد على الأرض، بينما أصيب أربعة أفراد كانوا على متن الطائرة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات غير مهددة لحياة أي منهم.

وتجري السلطات تحقيقا في سبب وقوع الحادث، بقيادة سلطة الطيران المدني في إقليم جيانجسو.

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تحطم مروحية الصين
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