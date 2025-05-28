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بسبب صواريخ "تاوروس".. روسيا تتوعد ألمانيا برد حاسم

06:57 م الأربعاء 28 مايو 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن تورط ألمانيا المباشر في الحرب أصبح واضحا بالفعل.

وأشار لافروف تعليقا على تصريحات المستشار الألماني بشأن تسليم كييف صواريخ موجهة بعيدة المدى، إلى أن ألمانيا تتجه نحو الانهيار.

بدوره، شدد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، على أن موسكو سترد بشكل حاسم إذا زودت برلين نظام كييف بصواريخ "تاوروس".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الألمانية، إنها قدمت دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا بنحو 5 مليارات يورو.

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