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مسؤول أممي: غزة تُمحى أمام أعيننا

12:10 م الأربعاء 28 مايو 2025

قطاع غزة

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وكالات

علق رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة "أوتشا"، جوناثان ويتال، على الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وقال ويتال: "غزة تُمحى أمام أعيننا. لا مكان آمنًا في غزة والمساعدات يتم تسليحها"، مشيرًا إلى أن الناس يُجبرون على الوقوف في طوابير من أجل ما وصفه بـ"الفتات".

وأوضح المسؤول الأممي أنه في كل يوم يمر تتحول غزة إلى مسرح جريمة أكبر فأكبر، لافتًا إلى أن الوضع في غزة لم يكن بهذا السوء من قبل والمساعدات ليست كافية.



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غزة الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة
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