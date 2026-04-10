أعلنت الإمارات أنها بصدد إعادة تقييم علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والهجمات التي تعرضت لها خلال الحرب.

وقال أنور قرقاش في تدوينة له على موقع إكس، إن أبوظبي ستعمل على مراجعة أولوياتها الوطنية وتدقيق علاقاتها الخارجية، مع التركيز على تعزيز نظام اقتصادي ومالي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن هذه المراجعة تمثل توجهاً استراتيجياً نحو المستقبل، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة.

من السابق لأوانه استخلاص دروس العدوان الإيراني الغاشم، ومع ذلك نمضي في ترسيخ مفهوم الدولة الذي كرّس نجاح الإمارات ونموذجها، ونعمل على تعزيز قدرتنا على صون هذا الوطن والدفاع عنه.



وبثقة من انتصر على عدوان غادر، سنقرأ خريطة علاقاتنا الإقليمية والدولية بدقة، ونحدّد من يُعوَّل عليه،… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 10, 2026

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتبنى فيه الإمارات موقفاً حذراً تجاه اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، مع مطالبتها بتوضيحات بشأن التزام طهران بالهدنة، وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط.

وكان قرقاش قد انتقد في وقت سابق ما وصفه بغياب دعم بعض الدول العربية والإسلامية لدول الخليج خلال فترات التوتر، مشيراً إلى أن هذه الدول كانت شريكاً للجميع في أوقات الرخاء.

كما أوضح أن الإمارات تتجه إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، متوقعاً في الوقت نفسه أن يتزايد النفوذ الإسرائيلي في منطقة الخليج خلال المرحلة المقبلة.