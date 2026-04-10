الإمارات تعلن مراجعة علاقاتها الإقليمية بعد الهجمات الإيرانية

كتب : وكالات

01:07 م 10/04/2026

أعلنت الإمارات أنها بصدد إعادة تقييم علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والهجمات التي تعرضت لها خلال الحرب.

وقال أنور قرقاش في تدوينة له على موقع إكس، إن أبوظبي ستعمل على مراجعة أولوياتها الوطنية وتدقيق علاقاتها الخارجية، مع التركيز على تعزيز نظام اقتصادي ومالي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن هذه المراجعة تمثل توجهاً استراتيجياً نحو المستقبل، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتبنى فيه الإمارات موقفاً حذراً تجاه اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، مع مطالبتها بتوضيحات بشأن التزام طهران بالهدنة، وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط.

وكان قرقاش قد انتقد في وقت سابق ما وصفه بغياب دعم بعض الدول العربية والإسلامية لدول الخليج خلال فترات التوتر، مشيراً إلى أن هذه الدول كانت شريكاً للجميع في أوقات الرخاء.

كما أوضح أن الإمارات تتجه إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، متوقعاً في الوقت نفسه أن يتزايد النفوذ الإسرائيلي في منطقة الخليج خلال المرحلة المقبلة.

