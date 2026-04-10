أفاد مسؤول لبناني بأن لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب في واشنطن الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل، لبحث إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن موعد الاجتماع لم يُحدد بشكل نهائي حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات.

وأكد أن الموقف اللبناني يتمثل في اعتبار وقف إطلاق النار شرطاً أساسياً قبل الدخول في أي مفاوضات لاحقة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع إسرائيل، في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد في المنطقة.