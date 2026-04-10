لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع بواشنطن لبحث وقف إطلاق النار

كتب : وكالات

01:01 م 10/04/2026

ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان

أفاد مسؤول لبناني بأن لبنان يعتزم المشاركة في اجتماع مرتقب في واشنطن الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل، لبحث إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن موعد الاجتماع لم يُحدد بشكل نهائي حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات.

وأكد أن الموقف اللبناني يتمثل في اعتبار وقف إطلاق النار شرطاً أساسياً قبل الدخول في أي مفاوضات لاحقة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع إسرائيل، في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد في المنطقة.

لبنان الولايات المتحدة إسرائيل وقف إطلاق النار المفاوضات حزب الله

