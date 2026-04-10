إعلان

إيران تسمح بمرور السفن الأمريكية عبر هرمز بشروط

كتب : وكالات

12:16 م 10/04/2026

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن السفن الأمريكية يمكنها العبور عبر مضيق هرمز، بشرط ألا تقوم بأي "تصرفات عدائية".

وأوضح أن المضيق لا يزال مفتوحاً، إلا أن حركة المرور تتطلب تنسيقاً مع القوات الإيرانية بسبب ما وصفه بقيود فنية، مشيراً إلى أن بلاده ستضمن مروراً آمناً للسفن عبر ممرات محددة داخل المضيق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تشير إلى عبور محدود للسفن منذ بدء وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، ما يعكس استمرار القيود على حركة الملاحة.

وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أداء إيران في ما يتعلق بحركة النفط عبر المضيق، معتبراً أن ما يجري لا يتماشى مع التفاهمات التي تم التوصل إليها، وذلك قبل انطلاق محادثات مرتقبة بين الجانبين في إسلام آباد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

